"Юнипро" в I полугодии увеличила выработку электроэнергии на 11,9%, до 25,4 млрд кВт ч

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Генерирующая компания "Юнипро" (входит в энергетический холдинг Uniper) в первом полугодии 2019 г. увеличила выработку электроэнергии на 11,9% в сравнении с показателем за аналогичный период прошедшего года, до 25,385 млрд кВт ч. Это следует из материалов компании.

Во II квартале выработка электроэнергии электростанциями "Юнипро" выросла на 17,3%, до 11,829 млрд кВт ч.

Выработка тепла во втором квартале снизилась до 329 тыс. Гкал против 381 тыс. Гкал во втором квартале 2018 г. В первом полугодии станции "Юнипро" выработали 1,139 млн Гкал тепла против 1,293 млн Гкал годом ранее.

В июне глава "Юнипро" Максим Широков сообщал журналистам, что менеджмент компании видит, что тенденция роста выработки электроэнергии на станциях компании в России, начатая в IV квартале прошедшего года, продолжается, что может позитивно отразиться на объемах выработки электроэнергии в этом году. При этом он не уточнил, какой объем выработки ждет компания по итогам этого года в абсолютных цифрах.

По итогам 2018 г. электростанции "Юнипро" выработали 46,6 млрд кВт ч.

В состав ПАО "Юнипро" входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 тыс. 229 МВт: Сургутская ГРЭС-2 (5657 МВт), Березовская ГРЭС (2400 МВт), Шатурская ГРЭС (1493 МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт), и Яйвинская ГРЭС (1048 МВт).