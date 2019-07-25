Региональный оператор в Югре снизил тарифы на вывоз мусора

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 июля. /ТАСС/. Компания "Югра-Экология", выбранная властями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югры) в качестве единого оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, снизила тарифы на их вывоз с 1 августа 2019 года. Об этом в четверг сообщается на сайте "Югра-Экология".

Изменения произошли в связи пересмотром и уменьшением доли собственных расходов регионального оператора в составе тарифа. Ранее данные расходы составляли 12%, теперь - 9%.

"В результате предельный единый тариф снизился на 26,05 рубля или на 3,6%. Снижение тарифа на 3,6% повлечет изменение платы за услугу обращения с ТКО в пропорциональном объеме. Так, например, в Ханты-Мансийске плата жителя многоквартирного дома ранее составляла 131,1 рубля, при изменении тарифа будет составлять 126,34 рубля", - говорится в сообщении.

В соответствии с реформой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, за вывоз мусора теперь отвечают региональные операторы, они взимают плату за услуги по новым тарифам. В Югре новая система начала работать с 1 января 2019 года. В качестве единого оператора утверждена компания "Югра-Экология".