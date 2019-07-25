В Нягани может появиться особая экономическая зона

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 июля. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры прорабатывает вопрос создания в регионе особой экономической зоны (ОЭЗ). Одним из городов, где она может появиться, может стать Нягань, сообщил в четверг журналистам директор департамента экономического развития - заместитель губернатора Югры Николай Милькис.

"Мы ведем эту работу на уровне правительства [региона]. Определяем, <…> где должна быть особая экономическая зона. Она имеет место быть, например, в Нягани. Сейчас в данном муниципалитете ведутся несколько проектов с точки зрения создания технопарков, которые будут ориентированы на <…> распространение производств на муниципальные образования, которые находятся рядом", - сказал он.

Глава Нягани Иван Ямашев пояснил ТАСС, что одно из преимуществ муниципалитета - дешевая электроэнергия. "У нас располагается Няганская ГРЭС, способная обеспечить электроэнергией по конкурентной цене всех резидентов экономической зоны. Благодаря этому мы можем привлечь, например, IT-компании, дата-центры, которым нужна дешевая электроэнергия", - отметил он.

Нягань находится на западе Югры. Через город проходит железнодорожный путь Серов - Ивдель - Приобье Свердловской железной дороги. Автомобильной дорогой муниципалитет связан с Ханты-Мансийском, Тобольском и Тюменью в южном направлении, с городами Серов и Екатеринбург в юго-западном направлении, с поселком Приобье в северном направлении. В Нягани проживает чуть более 58 тыс. человек.

По данным Минэкономразвития РФ, в настоящее время в России функционирует 25 ОЭЗ (девять промышленно-производственных, шесть технико-внедренческих, девять туристско-рекреационных и одна портовая), в том числе одна в Уральском федеральном округе (Титановая Долина в Свердловской области). В данных ОЭЗ зарегистрированы более 650 резидентов, среди которых более ста компаний с участием иностранного капитала из 35 стран мира.