Югра намерена в 2020 году представить на бирже продукцию лесной промышленности

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 июля. /ТАСС/. Продукцию лесной промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры планируется в 2020 году вывести на биржу, сообщил журналистам в четверг замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

"Мы сейчас договорились, что эту работу интенсифицируем <...> Я думаю, в течение полугода мы эти вопросы решим. Порядка 2,5 млн кубометров леса уже продается на бирже, пока Уральский федеральный округ не был представлен на этих торгах", - сказал Голомолзин, уточнив, что речь идет о Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

На вопрос о том, будет ли продукция из Югры в 2020 году представлена на бирже, Голомолзин ответил положительно. "Для этого есть все предпосылки, а главное экономическая целесообразность", - пояснил он.

Замглавы ФАС добавил, что важный эффект от выхода на биржу - дополнительные доходы в региональный бюджет. "Выгоду получит от этого в первую очередь регион - налоги, доходы будут оставаться здесь, будет развитие", - уточнил он. Как пояснили ТАСС в региональном департаменте экономического развития, выход на биржу позволит расширить географию поставок.

Директор департамента экономического развития - замгубернатора Югры Николай Милькис сообщил журналистам, что региональное правительство поможет в решении этого вопроса. "Скорее всего, мы пойдем по пути создания некоего лесного кластера, для того чтобы в него могли войти любые участники процесса с любым капиталом. В первую очередь - наши предприниматели, и будем привлекать профессиональных игроков", - сказал Милькис.

По данным на сайте правительства Югры, древесина и продукты ее переработки из региона сейчас поставляют в 23 страны, в частности в Египет, Китай, Францию, Германию, а также Казахстан. В 2018 году объем экспорта продукции из региона составил $44,7 млн, а производство необработанных лесоматериалов превысило 1,3 млн кубометров. Леса занимают более половины всей площади региона (более 49 млн га).