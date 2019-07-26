Артиллеристы отработали контрбатарейную стрельбу в ходе учений на Урале

ТАСС, 26 июля. Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) отработали ведение контрбатарейной стрельбы по огневым средствам условного противника на пятидневных учениях в Челябинской области. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы ЦВО.

"На Чебаркульском полигоне военнослужащие организовали ведение разведки целей, подготовку данных для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений. Боевые расчеты выполнили более 100 огневых задач по уничтожению бронетехники и живой силы условного противника на удалении более 20 километров. После каждого залпа артиллеристы совершали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые огневые рубежи", - отметили в пресс-службе.

Всего в учениях приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня "Град-М", "Ураган", самоходные и буксируемые гаубицы "Мста-Б" калибра 152 миллиметра и "Акация".