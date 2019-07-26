На Ямале возбуждено головное дело о хищении почти 500 тонн нефти

ТАСС, 26 июля. Следственный комитет по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) расследует уголовное дело по факту хищения порядка 484 тонн нефти с нефтепровода Уренгой - Холмогоры. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе СК по региону.

"Следственными органами расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам совершения преступлений кража, совершенная в особо крупном размере, и самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность, совершенное группой лиц по предварительному сговору. <…> В результате преступных действий группа лиц совершила хищение принадлежащей Ноябрьскому УМН АО "Транснефть-Сибирь" нефти в общем количестве не менее 484 тонн, причинив предприятию материальный ущерб на сумму не менее 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что группа лиц произвела подключение на территории Пуровского района в районе магистрального нефтепровода Уренгой - Холмогоры, принадлежащего АО "Транснефть - Сибирь", что привело к нарушению его нормальной работы.