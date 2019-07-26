На территории оздоровительного комплекса в Свердловской области загорелась баня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Одна из бань горит на территории оздоровительного комплекса "Чапаевские бани" в Екатеринбурге. Есть угроза распространения огня на соседние строения, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального МЧС.

"В Екатеринбурге пожарные ликвидируют пожар на территории оздоровительного комплекса "Чапаевские бани", горит одна из бань, есть угроза распространения огня на рядом стоящие строения. Пожарные принимают все меры к локализации огня. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Помимо бани, горят рядом стоящие надворные постройки.

Уточняется, что на месте работает пять единиц пожарной техники. Комплекс "Чапаевские бани" расположен на выезде из Екатеринбурга на 9-м километре Сибирского тракта. Структуру комплекса составляют 11 построек.

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