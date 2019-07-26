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Обновлено 

На территории оздоровительного комплекса в Свердловской области загорелась баня

По данным регионального МЧС, есть угроза распространения огня на рядом стоящие строения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Одна из бань горит на территории оздоровительного комплекса "Чапаевские бани" в Екатеринбурге. Есть угроза распространения огня на соседние строения, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального МЧС.

"В Екатеринбурге пожарные ликвидируют пожар на территории оздоровительного комплекса "Чапаевские бани", горит одна из бань, есть угроза распространения огня на рядом стоящие строения. Пожарные принимают все меры к локализации огня. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Помимо бани, горят рядом стоящие надворные постройки.

Уточняется, что на месте работает пять единиц пожарной техники. Комплекс "Чапаевские бани" расположен на выезде из Екатеринбурга на 9-м километре Сибирского тракта. Структуру комплекса составляют 11 построек.

Новость обновлена (13:44 мск) - добавлены подробности в третьем абзаце

Теги
РоссияСвердловская область
Пожар на территории оздоровительного комплекса в Свердловской области локализован
В региональном МЧС отметили, что угрозу распространения огня ликвидировали
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