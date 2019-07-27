В результате хлопка газовоздушной смеси на Урале пострадала женщина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Хлопок газовоздушной смеси и последующее возгорание произошло в субботу вечером в садовом некоммерческом товариществе "Автомобилист" в городском округе Ревда Свердловской области. Женщина госпитализирована с ожогами, сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

"В 19:08 (17:08 мск) местного времени поступило сообщение, что в городском округе Ревда в садовом доме произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате произошло возгорание домашних вещей на площади 1 кв. м, было повреждено остекление здания. Пострадала женщина, с ожогами она госпитализирована", - говорится в сообщении

Отмечается, что возгорание было ликвидировано в течение двух минут. Конструкции дома не повреждены. "По предварительной версии причиной происшествия стало нарушение правил эксплуатации газового баллона", - отмечают в ведомстве.

В ликвидации последствий происшествия была задействована одна единица пожарной техники и три человека.