Пассажирский автобус сбил на двух человек на пешеходном переходе в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Пассажирский автобус в Екатеринбурге совершил наезд на двух пешеходов. Пострадавшие доставлены в больницы, сообщили в воскресенье ТАСС в отделении пропаганды городского ГИБДД.

"Водитель автобуса "Нефаз" при повороте налево допустил наезд на двух пешеходов, переходящих проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора. В результате пострадали мужчина (64 года) и женщина (68 лет), с травмами различной степени тяжести госпитализированы в горбольницу №36", - сказали в отделении.

В УГИБДД добавили, что автобусом управлял 45-летний мужчина, стаж вождения у которого составляет 23 года.

Старший помощник прокурора области Марина Канатова сообщила ТАСС, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Прокуратора организовала проверку по факту ДТП. Водитель, по предварительной информации был трезв. По его словам, пострадавшие выбежали на красный сигнал светофора.