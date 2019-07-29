В Югре не достроено 1,5 тыс. объектов, в которые было вложено почти 25 млрд рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 июля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры выявили почти 1,5 тыс. объектов незавершенного строительства (ОНС) во всех 22 муниципальных образованиях региона. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в окружном департаменте строительства.

"По состоянию на 1 июля 2019 года на территории автономного округа числится 1496 ОНС в 22 муниципальных образованиях автономного округа. В это количество вошли как строящиеся объекты - "переходящие", так и строительство которых приостановлено", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в основном речь идет об объектах административного назначения и инженерных сетях. "Среди основных причин приостановки строительства объектов - срыв сроков сдачи подрядными организациями, банкротство (ликвидация) подрядных организаций; необходимость корректировки проектной документации в связи с изменениями требований строительных нормативов и, как следствие, пересмотр (дополнительное финансирование) стоимости строительства. По состоянию на 1 июля 2019 года общая стоимость ОНС составляет 24 млрд 581,5 млн рублей", - добавили в департаменте.

При этом на вопрос, имеются ли в регионе объекты, не законсервированные официально, но возведение которых ведется с многократными нарушениями сроков, там ответили, что информация о подобных стройках отсутствует.

В Счетной палате Югры агентству ТАСС комментировать ситуацию не стали.

Ранее сообщалось, что Счетная палата РФ выявила в стране на начало 2019 года 62,6 тыс. ОНС, в которые вложено 4,048 трлн рублей бюджетных средств. Среди них - детские сады, школы, университетские кампусы, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры. В ведении регионов находится 58 тыс. незаконченных строек общей стоимостью 2,9 трлн рублей. По данным ведомства, лидерами по незавершенному строительству здесь являются Московская область (79,73 млрд рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (70,2 млрд рублей).