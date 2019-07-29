После столкновения двух автобусов в Нефтеюганске пять человек доставили в больницу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 июля. /ТАСС/. Пять человек попали в больницу в понедельник утром из-за столкновения автобусов в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа, сообщается на сайте регионального управления МВД.

"Сегодня около 08:25 (06:25 мск) по местному времени на улице Мамонтовская в Нефтеюганске <...> по предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся впереди автобусом МАЗ", - говорится в сообщении.

В приемное отделение Нефтеюганской окружной клинической больницы имени В. И. Яцкив были доставлены пять человек - водитель и пассажир ПАЗ, водитель и два пассажира МАЗ.