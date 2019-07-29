В Югре горит лес на площади более 120 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре составляет 121 га. Почти 20 лесных пожаров на площади более 485 га потушили за выходные, сообщается в понедельник на сайте регионального департамента недропользования и природных ресурсов.

"С 26 по 29 июля в Югре был зарегистрирован 21 лесной пожар на площади 606,53 га. Из них [в настоящее время] действует два лесных пожара площадью 121 га на территории Кондинского, Самаровского лесничеств (Кондинский и Ханты-Мансийский район - прим. ТАСС), остальные - ликвидированы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, основными причинами возникновения лесных пожаров являются нарушение правил пожарной безопасности в лесах и грозы.

По данным на сайте "Центроспас-Югория", всего с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 170 лесных пожаров на общей площади 3528,02 га. В 2018 году на аналогичную дату произошло 153 лесных пожара на общей площади 3539,96 га.