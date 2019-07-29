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Детский палаточный лагерь под Кыштымом закрыли из-за нарушения санитарных норм

Дети, приехавшие в лагерь из Тюменской и Свердловской областей, вернулись домой

ТАСС, 29 июля. Палаточный лагерь, в котором находился 31 ребенок, под городом Кыштымом закрыт из-за отсутствия необходимых документов и нарушения санитарных норм. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

"Прокуратура после обращения в четверг администрации Кыштыма организовала проверку со специалистами МЧС, Роспотребнадзора, администрации. Никаких договоров, документов на [организацию] детского отдыха не было, территория не была обработана от клещей, питание не соответствовало требованиям. Было принято решение отдать детей родителям. В лагере отдыхал 31 ребенок из Тюменской и Свердловской областей", - сказали в пресс-службе.

В минувшее воскресенье дети вернулись домой, уточнили в ведомстве.

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РоссияТюменская областьСвердловская область
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