Курганская область начнет поставлять пшеницу в Китай к осени 2019 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Курганская область начнет экспортировать пшеницу в Китай к осени 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Курганской области в понедельник.

Ранее на российско-китайском ЭКСПО в Харбине (Китай) заместитель губернатора региона Андрей Алексеев сообщил о том, что Курганская область планирует сотрудничать с Китаем в поставках сельскохозяйственных культур.

"На данный момент ведется работа с производителями по соблюдению всех требований китайской стороны. Как только все заявившиеся поставщики будут соответствовать нормам, мы начнем поставку зерна в Китай. Произойдет это, предположительно, к урожаю 2019 года", - сказали в пресс-службе.

В начале июня по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина были подписаны двусторонние документы, которые позволят расширить перечень и объем поставляемого в Китай из России зерна и продуктов его переработки. В частности, были внесены изменения, которые включили Курганскую область в список возможных поставщиков пшеницы в Китай.

Ранее в Управлении Россельхознадзора по Курганской области сообщали, что за 2018 год объемы экспортируемого зерна и продуктов его переработки из региона выросли более чем в четыре раза. Всего шесть предприятий Курганской области занимаются экспортом зерна и продуктов его переработки. Из региона экспортируют пшеницу и горох в Казахстан, ячмень в Литву и Азербайджан, рапс в Монголию, лен в Китай и Чехию.

За 2018 год из Курганской области было отправлено на экспорт 117, 7 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. Лидерами стали пшеница - 51,2 тыс. тонн, рапс - 40 тыс. тонн и ячмень - 17,6 тыс. тонн.