Источник: сотрудник медицинского вуза в Челябинске задержан по делу о взятке

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Силовики в Челябинске задержали начальника одного из отделов Южно-Уральского государственного медицинского университета. Его подозревают в получении взятки от предпринимателя, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сотрудниками правоохранительных органов по уголовному делу о взяточничестве задержан начальник одного из отделов Южно-Уральского государственного медицинского университета. Его подозревают в том, что он получил взятку от предпринимателя. За деньги он должен был обеспечить победу взяткодателя в конкурсах, которые проводит вуз", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе управления Следственного комитета РФ по Челябинской области информацию не подтвердили, но и не опровергли. Комментарием вуза ТАСС пока не располагает.