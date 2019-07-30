Уральский университет откроет базовую кафедру в городе с дефицитом инженеров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Уральский государственный горный университет (УГГУ) в 2019 году откроет образовательные кафедры на базе двух предприятий. Одну из кафедр учредят в городе Краснотурьинск Свердловской области, где предприятия испытывают дефицит инженерно-технический кадров, сообщили ТАСС в информационном управлении УГГУ.

"Осознавая необходимость усиления связи с реальным производством для подготовки квалифицированных кадров, в 2019 году УГГУ открывает базовые кафедры на двух предприятиях: кафедру обогащения полезных ископаемых на ОАО "Ураласбест" и кафедру горного дела в Краснотурьинске по договору с АО "Севуралбокситруда" при поддержке городской администрации. Основная задача базовой кафедры - готовить кадры, в соответствии с федеральными образовательными стандартами и потребностями предприятия по согласованным с организацией образовательными программами", - сказали в пресс-службе. К работе на базовых кафедрах будут привлекаться ведущие сотрудники предприятий.

Открытие кафедры - первый шаг к созданию на севере области условий для самореализации молодых людей, считает глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов. "На сегодняшний день горнодобывающие и металлургические предприятия, которые работают на севере Свердловской области, испытывают дефицит инженерно-технических кадров", - цитирует пресс-служба главу городского округа. По его мнению, открытие кафедры поможет избавиться от дефицита.

Уральский государственный горный университет учрежден в 1914 году как Екатеринбургский горный институт, который стал первым высшим учебным заведением на Урале. За 100 лет своей деятельности вуз подготовил для работы на горнодобывающих и геологоразведочных предприятиях, в научно-исследовательских и проектно-конструкторских институтах отрасли более 100 тыс. горных инженеров, трудом которых создавался Уральский горнопромышленный комплекс. В 2019 году университету исполнилось 105 лет.