Строительство и ремонт дорог в Югре обеспечены контрактами на 2019 год на 98%

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 июля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры заключили 98 из 100 контрактов на ремонт, строительство дорог и реконструкцию дорожной сети в регионе на 2019 год по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом во вторник сообщил журналистам директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константин Гребешок.

"Все контракты по текущему году на работу заключены - 98 из 100. Это ремонт, реконструкция действующих дорог и строительство действующих участков, а также освещение трасс. Еще два контракта находятся в стадии заключения", - сказал он.

По его словам, по незаключенным контрактам власти объявили конкурсы. "В ближайшее время они тоже будут заключены. Сейчас конкурсы объявлены (электронные торги - прим. ТАСС)", - добавил Гребешок.

Он отметил, что в Ханты-Мансийске ремонтируется 21 дорога. В Сургуте, помимо ведущейся реконструкции уличной дорожной сети, власти проектируют две развязки на Нефтеюганском шоссе. "Также ремонтируются по нацпроекту дороги в Нижневартовске", - уточнил глава департамента.

Всего до 2021 года по нацпроекту в Югре планируется привести в нормативное состояние 102,3 км автодорог. Из них в 2019 году - 73,6 км, а в 2020 году - 28,7 км. В результате доля трасс регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличится с 84,14% до 86,1% к 2021 году, а к концу 2024 года этот показатель достигнет 87,22%. В целом, до 2024 года запланировано строительство и обновление 633 км трасс в Югре.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.