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В Курганской области ликвидировали комиссию по правам человека

В пресс-службе главы региона отметили, что комиссия дублировала функции областного уполномоченного по правам человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Комиссия по правам человека ликвидирована в Курганской области в связи с тем, что она дублировала функции регионального уполномоченного по правам человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора Курганской области во вторник.

"Комиссия по правам человека в Курганской области была создана в 2009 году. Но последнее заседание она проводила в 2016 году. 9 июня 2019 года уполномоченным по правам человека был назначен Борис Шалютин. Во избежание дублирования функций было принято решение о ликвидации фактически неработающей комиссии", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, количество обращений в комиссию за последние три года по вопросам защиты прав человека снизилось в 4 раза - в 2018 году их было всего 34. Теперь, согласно действующему федеральному законодательству защитой прав человека в Курганской области занимается аппарат уполномоченного по правам человека.

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