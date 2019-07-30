Власти оценивают возведение дороги между Югрой и Свердловской областью в 5 млрд рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 июля. /ТАСС/. Стоимость строительства участка автодороги Куминский-Карабашка-Тавда, которая соединит Свердловскую область с Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой оценивается в 5 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил журналистам директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константин Гребешок.

В июне на полях Петербургского международного экономического форума власти Югры и Свердловской области заключили соглашение о сотрудничестве при строительстве и реконструкции участков межрегиональной автодороги Куминский-Карабашка-Герасимовка-Тавда. Трасса даст выход жителям города Урая и Кондинского района Югры в Свердловскую область. Работы в Югре уже начались. Свердловская область в текущем году намерена начать проектирование своей части дороги.

"Предварительно, стоимость строительства нового участка дороги оценивается в сторону Карабашки примерно в 2,5 млрд рублей с нашей стороны и в 2,5 млрд - со стороны Свердловской области", - сказал Гребешок, не комментируя сроки завершения работ.

По его словам, необходимо возвести на территории двух регионов по 25 км дороги. Кроме того, Свердловской области требуется дополнительно привести в нормативное состояние около 40 км дороги на участке Карабашка - Тавда.

Он добавил, что власти Югры планируют в дальнейшем расширить данную дорогу на соседний Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). "Мы планируем точно также заключить соглашение с ЯНАО, чтобы этот коридор Екатеринбург - Карабашка - Куминский - Урай замкнуть через Октябрьский и Белоярский районы в сторону Салехарда (ЯНАО - ТАСС). <…> От границы Югры до ЯНАО необходимо будет достроить 35 км дорог. У нас на эти 35 км проектно-сметная документация готова, но <…> мы должны понимать, пойдет ли Ямал в нашу сторону или мы упремся на границе в тупик", - отметил Гребешок.

В настоящее время из Югры в Свердловскую область имеется федеральная дорога Ханты-Мансийск -Тобольск -Тюмень, проходящая через Тюменскую область. Кроме того, регионы напрямую соединяет автодорога "Югра".