Рейс "Уральских авиалиний" Екатеринбург - Прага задержан почти на сутки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" Екатеринбург - Прага задержан в аэропорту Кольцово почти на сутки из-за позднего прибытия воздушного судна, выполняющего другие рейсы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании во вторник.

"Рейс U6-701 Екатеринбург - Прага задержан на 20 часов из-за позднего прибытия воздушного судна, выполняющего другие рейсы. В целом цепочка задержек возникла по причине метеоусловий в аэропорту Кольцово в минувшие выходные. Авиакомпания делает все возможное, чтобы нормализовать расписание вылетов", - уточнили в пресс-службе.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, самолет "Уральских авиалиний" должен был вылететь в пункт назначения еще в 05:50 мск 30 июля, однако теперь его отправка запланирована на 02:00 мск 31 июля.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. По итогам 2018 года компания перевезла более 9 млн пассажиров, что на 13% больше показателя 2017 года.