Два села в Югре находятся под угрозой подтопления из-за ливней

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 июля. /ТАСС/. Населенные пункты Саранпауль и Хурумпауль в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры находятся под угрозой подтопления из-за сильных дождей. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе "Центроспас-Югория".

"В связи с сильными дождями 29-30 июля и прогнозируемым продолжением сильных осадков в течение дня 30 и ночи 31 июля, ожидается, что в течение 2-3 суток на реке Ляпин - село Саранпауль произойдет интенсивный и значительный рост уровней воды, с 70% вероятностью превышения (1-2 августа) критических отметок затопления территорий и жилых домов в населенных пунктах Саранпауль и Хурумпауль", - говорится в сообщении.

В зоне затопления на территории населенного пункта Саранпауль могут оказаться земельные участки, хозяйственные постройки, дороги и 24 жилых дома. На территории населенного пункта Хурумпауль - земельные участки, хозяйственные постройки и три жилых дома, добавили в ведомстве.

Как сообщил ТАСС заведующий отделом по гражданской защите населения Березовского района Николай Поленов, в зоне возможного подтопления проживают около 70 человек. "Мы такой прогноз получили. В зоне подтопления проживают около 70 жителей. На данный момент в реке запас до критической отметки - два метра. Если будут сильные осадки, то возможно ее превышение", - сказал он.

Он добавил, что в случае ухудшения обстановки власти готовы оперативно эвакуировать всех жителей в безопасные районы.