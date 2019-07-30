Организаторы UralTerraJazz в Камышлове ожидают более 1 тыс. человек на фестивале 3 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Организаторы VII международного джаз-фестиваля UralTerraJazz, который пройдет 3 августа в Камышлове, ожидают более 1 тыс. гостей, сообщил глава Камышловского городского округа Алексей Половников.

"В городе во время проведения UralTerraJazz ожидается порядка 12 тыс. туристов, среди которых будут гости из Челябинской, Тюменской и Свердловской областей. На самом фестивале мы готовимся принять примерно 1000 человек", - сказал Половников на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

Гости UralTerraJazz смогут увидеть выступление латвийской певицы Эвилены Протектор, народного артиста РФ Даниила Крамера, который является худруком фестиваля, музыканта Дениса Мажукова, балалаечника Юрия Шутова и группы "Русское Банджо". Ежегодно на фестиваль приезжают туристы из Челябинской, Курганской, Свердловской областей, Пермского края, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Также пройдет конкурс песчаных скульптур Kamyshlov-art-Sand, который приурочен к 140-летию со дня рождения писателя Павла Бажова.

Организаторы фестиваля - Заксобрание Свердловской области, министерство культуры и министерство экономики региона, администрация округа и джазовый клуб EverJazz.

Камышлов находится в 140 км от Екатеринбурга. В городе проживают около 30 тыс. человек.