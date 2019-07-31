Приостановленное из-за ветра движение паромов через реку Обь на Ямале возобновлено

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Паромная переправа через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) возобновила свою работу после двухдневного перерыва из-за сильного ветра. Об этом сообщается в среду в официальной группе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в соцсети "ВКонтакте".

"Паромы на переправе Салехард - Лабытнанги работают в штатном режиме. На линии шесть паромных составов", - говорится в сообщении.

Движение паромов было приостановлено 29 июля в связи с порывами ветра свыше 20 м/с, перевезти пассажиров помогали вертолеты.

Паромная переправа связывает Салехард и Лабытнанги летом. Зимой переехать через реку можно на машине по автодороге, в межсезонье - на катерах на воздушной подушке.