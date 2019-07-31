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На песенном фестивале "Знаменка" в Свердловской области ожидают 5 тыс. гостей

На берегу реки Пышма выступят "ТимерТау", "Море Гор", "Теория Невероятности" и PostScript, хэдлайнером станет рок-группа "СерьГа"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Организаторы всероссийского фестиваля песни студенческих отрядов "Знаменка", который пройдет со 2 по 4 августа на берегу реки Пышма Свердловской области, ожидают 5 тыс. гостей. Об этом сообщила член оргкомитета фестиваля Елена Драган на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в среду.

"Гостей ожидается в этом году около 5 тыс. человек. С каждым годом количество у нас растет, в юбилейные годы, конечно, бывают рекорды - это 6 тыс. человек", - сказала Драган.

По словам организаторов, на фестивале ожидаются делегации из других регионов, самая большая из которых прибудет из Пермского края - около 60 человек. Также на "Знаменку" приедут делегации из Кургана, Челябинска, Тюмени, Башкортостана, Москвы, Нижнего Новгорода, Вологды и Монголии.

На фестивале перед гостями выступят четыре музыкальных коллектива: "ТимерТау", "Море Гор", "Теория Невероятности" и PostScript. Хэдлайнером фестиваля станет рок-группа "СерьГа". Также на фестивале пройдут конкурсы граффити, боди-арта, конкурс кукольных театров, песенные и спортивные конкурсы.

Фестиваль песни "Знаменка" возник в 1978 году как фестиваль "целинной" песни Богдановического зонального студенческого отряда. С 1989 года смотр проходит на берегу реки Пышма близ села Знаменское. Лауреатами конкурса в разные годы были экс-лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, музыкант Леонид Ваксман, редакция юмористической газеты "Красная Бурда" и участники команды КВН "Уральские пельмени".

Первый студенческий строительный отряд был сформирован в 1964 году в Уральском политехническом институте, он отправился на целину в Западно-Казахстанскую область, под город Актюбинск. В настоящее время стройотрядовское движение на Среднем Урале охватывает около 4 тыс. студентов из всех высших учебных заведений, движение ветеранов стройотрядов насчитывает более 100 тыс. человек.

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