В трех регионах Уральского федерального округа объявлено штормовое предупреждение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Дожди, грозы, град и сильный ветер ожидаются в ряде регионов Уральского федерального округа в конце июля - начале августа, сообщили в среду местные управления МЧС.

В Свердловской области на 1-2 августа объявлено штормовое предупреждение. Местами в области ожидаются очень сильные дожди, грозы и град, порывы ветра до 25 м/с.

В Югре 31 июля объявлено штормовое предупреждение, в регионе прогнозируются сильные дожди с грозами и ветер. Населенные пункты Саранпауль и Хурумпауль в Березовском районе находятся под угрозой подтопления. В зоне затопления на территории этих населенных пунктов могут оказаться земельные участки, хозяйственные постройки, дороги и жилые дома.

Штормовое предупреждение в связи с сильным ветром объявлено на Ямале. Порывы ветра в Салехарде и Лабытнанги, а также в Приуральском и Шурышкарском районах могут достигать 15-20 м/с.

Ночью и днем 1 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, грозы, крупный град, усиление ветра до 25 м/с. Похожая ситуация сложится в Курганской области, где порывы ветра будут достигать 20 м/ с. В Тюменской области местами ожидаются дожди, гроза, ветер 6-18 м/с.