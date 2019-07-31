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СК проверяет информацию СМИ о детях-инвалидах в Миассе, вынужденных лазить через окно

Проверка организована по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина

ЧЕЛЯБИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Сотрудники управления Следственного комитета РФ по Челябинской области организовали проверку телевизионных сюжетов о том, что в городе Миассе детям-инвалидам приходится влезать через оконный проем в реабилитационный центр. Об этом в среду журналистам сообщила пресс-служба управления.

"В Челябинской области по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина незамедлительно организована проверка по фактам нарушений прав детей-инвалидов, озвученным в средствах массовой информации. <…> В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления и социальных служб, в чьи должностные обязанности входит организация социальной помощи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ход и результаты проверки поставлены Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате СК России.

Как отметили в СК, сегодня в новостных выпусках ряда федеральных каналов вышли сюжеты, в которых сообщается, что в частный реабилитационный центр для детей с особенностями развития в городе Миассе приходится забираться через окно. Через центральный вход в здание можно попасть, только пересекая проезжую часть, а это небезопасно для детей-инвалидов.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияЧелябинская область
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