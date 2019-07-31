Избирком Екатеринбурга вновь отказал в референдуме по скверу, где хотели строить храм

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Городская избирательная комиссия Екатеринбурга в третий раз отказала инициативной группе в проведении референдума о статусе земельного участка на месте сквера на Октябрьской площади, где ранее предлагалось построить храм Святой Екатерины, сообщил в среду ТАСС глава избиркома Вадим Антошин. По его словам, отказ мотивирован некорректной формулировкой вопроса для референдума.

"Избирательная комиссия отклонила заявку инициативной группы по проведению референдума о статусе земельного участка из-за некорректной формулировки вопроса. Предлагалась формулировка, при которой пришлось бы голосовать либо за один пункт, либо за другой, хотя должно быть либо за, либо против", - сказал глава избиркома.

В феврале статус земельного участка на Октябрьской площади был изменен с "территории общего пользования" на "зону объектов религиозного назначения". В июне Екатеринбургская епархия отказалась строить собор в сквере, площадка будет исключена из опроса, который готовит рабочая группа. Она уже дважды получала отказ от избиркома.

Рабочая группа при гордуме определила три площадки для включения в опрос: участки на перекрестке улиц Фурманова и Белинского, на месте приборостроительного завода (набережная реки Исеть) и на месте снесенной телебашни. Позднее глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил исключить из списка площадку, на которой раньше располагалась телебашня, так как там планируется возвести ледовую арену на 15 тыс. зрителей.

О протесте

В Екатеринбурге в мае проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Здание планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства. Позднее рабочая группа назначит дату опроса горожан. Примерные затраты на его проведение составят около 13 млн рублей.