Власти Ханты-Мансийска намерены штрафовать компании, у которых растет борщевик

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 августа. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийска планируют ввести административные штрафы для организаций, на территории которых произрастает борщевик. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Инициативу о внесении соответствующих изменений в правила благоустройства и озеленения рассматривает департамент городского хозяйства", - говорится в сообщении.

Данную инициативу местные власти объясняют тем, что не все предприятия борются с этим сорняком. "Мы боремся с этим растением ежегодно. В 2019 году в рамках муниципальных контрактов будет организован комплекс мероприятий по его рекультивации на общей площади 17,7 тыс. кв. метров, проводятся работы по откосу, вспашке и химической обработке", - приводят в сообщении слова директора департамента городского хозяйства Евгения Калашникова.

Борщевик не только является опасным, но и значительно ухудшает внешний облик некоторых районов Ханты-Мансийска, подчеркивается в сообщении. Однако сорняк, по данным властей, произрастает не повсеместно в городе, а имеет точечные очаги.

Главная опасность для человека от контакта с этим растением - его токсичность, соприкосновение с ним вызывает ожоги и аллергический дерматит.