Суд в Челябинске прекратил производство по делу бывшего сити-менеджера Давыдова

ЧЕЛЯБИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Советский районный суд Челябинска в четверг прекратил производство по уголовному делу в отношении бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Материалы дела отправлены на доследование, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе инстанции.
"Советский районный суд в четверг удовлетворил ходатайство следователя, который попросил вернуть уголовное дело в отношении Давыдова для проведения дополнительного расследования. Производство по делу прекращено", - сказала собеседница агентства.
Давыдов осенью 2017 года стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Позже обвинение переквалифицировали на злоупотребление должностными полномочиями. В марте 2019 года Советский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя о прекращении уголовного дела. Однако позже апелляционной инстанцией Свердловского областного суда постановление было отменено, дело вернули в суд для повторного рассмотрения.
Давыдов был прокурором Челябинска и районным прокурором. С 2005 года, когда главой Челябинска был Михаил Юревич, работал его первым заместителем. В 2010-2014 годах возглавлял администрацию города.