Суд в Челябинске прекратил производство по делу бывшего сити-менеджера Давыдова

ЧЕЛЯБИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Советский районный суд Челябинска в четверг прекратил производство по уголовному делу в отношении бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Материалы дела отправлены на доследование, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе инстанции.

"Советский районный суд в четверг удовлетворил ходатайство следователя, который попросил вернуть уголовное дело в отношении Давыдова для проведения дополнительного расследования. Производство по делу прекращено", - сказала собеседница агентства.