ЧТПЗ выделила трубный сервис компании в отдельное направление

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Группа ЧТПЗ (Челябинский трубопрокатный завод) реорганизовала свою дочернюю компанию "Римера-сервис" (входит в нефтесервисный дивизион группы), выделив из него в отдельное направление трубный сервис. Новая компания получила название "ЧТПЗ. Трубный сервис", сообщил ТАСС представитель ЧТПЗ.

Таким образом, компания "Римера-сервис" сфокусируется на предоставлении комплексного сервисного обслуживания нефтедобывающего оборудования на месторождениях, в то время как задачей "Трубного сервиса" будет предоставление услуг по производству и обслуживанию насосно-компрессорных труб (НКТ).

"Синергия производственных мощностей и сервисов группы ЧТПЗ позволит предоставлять клиентам комплексные инженерные решения для нефтедобычи, включающие изготовление трубной продукции и муфт, нарезку резьбы, транспортировку и дальнейшее сервисное обслуживание. В перспективе "ЧТПЗ. Трубный сервис" расширит спектр услуг", - отметили в компании.

В прошлом месяце "Римера" открыла дочернюю компанию в ОАЭ для продвижения комплексных нефтесервисных услуг на международном рынке, среди которых производство и поставка оборудования для нефтедобычи и сервисное обслуживание нефтедобывающего оборудования.

О компании

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии. Активы "Римеры" в России представлены заводами "Алнас" (Республика Татарстан) и "Ижнефтемаш" (Республика Удмуртия), а также сервисной сетью "Римера-сервис", филиалы которой расположены в крупнейших нефтедобывающих регионах России - Поволжье, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.