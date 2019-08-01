Представители 20 регионов России посетили агропромышленную выставку в Курганской области

ТАСС, 1 августа. Выставка агропромышленного комплекса "День уральского поля", которая прошла в Кетовском районе Курганской области, собрала 500 участников из 20 регионов России, в том числе Тюменской, Челябинской и Свердловской областей. Об этом в четверг ТАСС сообщила главный редактор аграрного медиахолдинга "Светич", являющегося оператором выставки, Марина Севостьянова.

"Первого августа в Курганской области прошла пятая юбилейная выставка "День уральского поля", которая собрала около 500 участников из Республики Казахстан, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей и других регионов страны. Всего на выставке присутствовали представители 20 регионов России, многие из которых являются поставщиками агротехники. Также на выставку приехали представители уральских региональных департаментов сельского хозяйства", - сказала собеседница агентства.

По словам Севостьяновой, выставка состояла из двух частей. На первой более 100 производителей представили 160 образцов сельскохозяйственной техники и оборудования для растениеводства и животноводства, переработки, транспортировки и хранения зерна. Во втором блоке выставки "День уральского поля" было продемонстрировано 250 вариантов технологий применения средств защиты растений и удобрений на зерновых и масленичных культурах.

"Интерес к выставке очень высокий. Многие предприниматели вели переговоры на выставке с потенциальными поставщиками или покупателями агропродукции", - добавила Севостьянова.

По словам врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова, посетившего выставку, "День уральского поля" дает возможность российским сельхозтоваропроизводителям перенять зарубежный опыт использования агротехнологий. "Для региона важно все, что происходит в агробизнесе, потому что регион аграрный, и, к сожалению, за последнее время достаточно сильно утратили позиции, потому что мы уже говорим, что сотни гектар пашни зарастают. Более полутора миллионов пастбищ стоят, не работают", - сказал журналистам Шумков.

"День уральского поля - 2019" демонстрирует новинки агротехники и другие достижения в области сельского хозяйства. Выставка каждый год проводится на территории одного из регионов Уральского округа при участии Минсельхоза России и при поддержке аппарата полномочного представительства президента в УрФО, аграриев и руководителей отрасли АПК из всех регионов Урала.