Жительницу Урала, задержанную из-за заказа антидепрессантов, обвинили в контрабанде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Жительница Екатеринбурга, которая заказала из Польши упаковку антидепрессантов, обвиняется в хранении и контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Об этом в пятницу сообщила ТАСС адвокат обвиняемой Ирина Ручко.

Ранее сообщалось, что в отношении жительницы Екатеринбурга, заказавшей в Польше упаковку антидепрессантов, возбуждено уголовное дело. В посылке, которую девушка пыталась получить на почте, находились 30 таблеток, содержащих наркотическое вещество массой 10,6 грамма.

"Было предъявлено обвинение в хранении наркотических средств в особо крупном размере и контрабанде в крупном размере. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. <…> "[Подзащитную] направили в психиатрический стационар в Екатеринбурге. Ранее была проведена амбулаторная психиатрическая экспертиза, которая не могла дать ответа о вменяемости", - сказала Ручко.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ за незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (ЕАЭС) наркотических средств в крупном размере. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Девушка, поделившаяся информацией о случившемся в социальных сетях, утверждает, что страдает шизотипическим расстройством, а заказать препарат за рубежом ей посоветовал врач. В России лекарство не запрещено, но на территории страны препарат не сертифицирован, а потому не продается в аптеках.