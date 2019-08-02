В югорском селе Саранпауль из-за ливней подтоплено паводком более 20 земельных участков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 августа. /ТАСС/. Двадцать два земельных участка подтоплено в сельском поселении Саранпауль Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, вода продолжает прибывать. Об этом сообщил в пятницу ТАСС заведующий отделом по гражданской защите населения Березовского района Николай Поленов.

"На реке Ляпин в районе населенного пункта Саранпауль идет подъем уровня воды из-за ливней. По состоянию на 13:00 местного времени (11:00 мск) уровень воды составлял 1152 см, что выше критического на 2 см. Подтоплено 22 земельных участка, на которых расположены шесть домов, два из них нежилые. Вода в домах дошла до пола", - сказал собеседник агентства.

По его словам, жители от эвакуации отказались. "По прогнозу, подъем воды в реке сегодня должен остановиться, зафиксироваться на уровне около 1152 см на три-четыре дня, и потом пойти на спад. Но в случае дальнейшего повышения уровня воды в Саранпауле будут подтоплены земельные участки, хозпостройки и 20 домов, в которых проживает 61 человек. Ситуация в поселении под контролем", - сказал Поленов, добавив, что угрозы подтопления социально значимых объектов нет.

Ранее сообщалось, что Саранпауль находятся под угрозой подтопления из-за сильных дождей. Всего в зону подтопления в сельском поселении могут попасть 24 дома, в которых проживает 71 человек. В случае ухудшения обстановки власти готовы оперативно эвакуировать всех жителей в безопасные районы.