Избирательный фонд кандидата в депутаты Госдумы Шипулина составил 8 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Избирательный фонд кандидата на довыборы депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу (Свердловская область), биатлониста Антона Шипулина составил 8 млн рублей. Об этом сообщил в пятницу председатель избирательной комиссии области Владимир Русинов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Сумма избирательного фонда Антона Шипулина составляет 8 млн рублей", - сказа Русинов.

Ранее сообщалось, что свердловский избирком зарегистрировал семь кандидатов на пост депутата Госдумы по Серовскому округу: Антон Шипулин от "Единой России", Ирина Скачкова от "Яблока", правозащитница Евгения Чудновец от ЛДПР, председатель совета регионального отделения партии "Зеленые" Игорь Рузаков, член Центрального комитета партии "Коммунисты России" Дмитрий Зенов, фельдшер из Новолялинской районной больницы от партии "Справедливая Россия" Алексей Коровкин, а также кандидат от КПРФ, депутат думы Качканарского городского округа Габбас Даутов.

"У кандидата Даутова в избирательном фонде числится 60 тыс. рублей, у Коровина - миллион рублей, у Чудновец - 500 тыс. рублей, у Скачковой - 360 тыс. рублей, у Рузакова - 15 рублей и 0 рублей в фонде у кандидата Зенова", - сказал председатель избиркома. По его словам, Шипулин уже потратил 3 млн рублей на агитационную кампанию, Чудновец - 390 тысяч, Скачкова - менее 3 рублей, Рузаков - 12 рублей, Коровкин - 642 тысяч рублей, Даутов - 58 тысяч.

В январе 2019 года Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия члена фракции "Единая Россия" Сергея Бидонько в связи с назначением его на должность заместителя губернатора Свердловской области. Дополнительные выборы пройдут в единый день голосования - 8 сентября этого года. В Серовский одномандатный округ входит 21 муниципальное образование, на территории зарегистрировано 446 390 избирателей.