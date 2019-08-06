Рейс из Нижневартовска в Красноярск задержан более чем на 8 часов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 августа. /ТАСС/. Вылет самолета авиакомпании S7 Airlines из Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) в Красноярск задержан более чем на 8 часов из-за замены борта. Об этом сообщили ТАСС в справочной.

"Самолет авиакомпании S7 Airlines из Красноярска в Нижневартовск вылетел с задержкой более чем на 7 часов. В результате обратный рейс из Нижневартовска в Красноярск задержан почти на 8,5 часов. Причина - замена воздушного судна в аэропорту Красноярск", - сказал собеседник агентства.

По данным онлайн-табло аэропорта, по расписанию самолет S7 Airlines должен был прибыть из Красноярска в Нижневартовск в 01:00 по местному времени (23:00 мск понедельника). Теперь его ожидают в 08:15 по местному времени (06:15 мск). В свою очередь обратный вылет из Нижневартовска в Красноярск отложен до 10:10 по местному времени (08:10 мск) вместо 01:45 по местному времени (23:45 мск понедельника).