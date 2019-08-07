Пять грузовых вагонов сошли с рельсов под Екатеринбургом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Пять пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов Свердловской железной дороги (СвЖД), по предварительным данным, повреждена контактная сеть. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СвЖД.

"6 августа в 19:10 мск на перегоне Ильмовка - Ревда двухпутного электрифицированного участка Дружинино - Решеты Свердловской железной дороги произошел сход пяти порожних вагонов грузового поезда. В результате происшествия нарушен габарит соседнего пути. По предварительной информации, повреждена контактная сеть", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что пострадавших и угрозы экологической безопасности в результате инцидента нет. "Обстоятельства происшествия уточняются. К месту схода направлены восстановительные поезда станций Екатеринбург и Кузино. На время восстановительных работ пассажирские поезда будут следовать измененным маршрутом через станцию Кузино", - добавили в СвЖД.