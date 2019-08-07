В одном из районов Югры введен режим ЧС после подтопления двух населенных пунктов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 августа. /ТАСС/. Власти Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры объявили режим чрезвычайной ситуации на территории всего муниципального образования из-за подтопления двух населенных пунктов - Саранпауль и Хурумпауль. Об этом сообщается в среду на сайте Березовского района.

Вечером 2 августа власти Березовского района Югры объявили режим ЧС в сельском поселении Саранпауль, где на тот момент было подтоплено 24 земельных участка, на которых расположено семь домов - из них два нежилые и один дом. Уровень воды в реке тогда составлял 1159 см. Жители от эвакуации отказались, некоторые разместились у родственников.

"С 12:00 местного времени (10:0 мск) 7 августа на территории Березовского района распоряжением администрации района введен режим "чрезвычайная ситуация", в связи с высоким уровнем воды в реке Ляпин и подтоплением населенных пунктов Саранпауль и Хурумпауль", - говорится в сообщении.

Как пояснил ТАСС заведующий отделом по гражданской защите населения Березовского района Николай Поленов, уровень воды в реке Ляпин падает. " Уровень воды в реке падает. Вчера составлял 1119 см, сегодня уже 1102 см. В Саранпауле сейчас подтоплено 22 земельных участка и три дома, в двух из которых никто не живет. <…> Режим ЧС позволит мобилизовать все силы и средства на случай новых дождей и возможного повторного поднятия воды в реке, а также, чтобы не допустить проблем в заготовке сена для нужд местных жителей", - сказал собеседник агентства, добавив, что в деревне Хурумпауль подтоплен один участок и один дом.

Березовский район расположен на севере Югры. Всего в Саранпауле проживает более 2,5 тыс. человек. Возле деревни протекает река Ляпин, берущая начало в горах. В связи с этим на уровень воды в ней существенно влияют сильные дожди.

Ранее сообщалось, что Саранпауль находится под угрозой подтопления из-за сильных дождей. Всего в зону подтопления в сельском поселении могут попасть 24 дома, в которых проживает 71 человек.