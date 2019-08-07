Задержанный в Екатеринбурге на 7,5 часов самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Задержанный на 7,5 часов в Екатеринбурге самолет авиакомпании "Аэрофлот" вылетел в Москву, соответствующая информация опубликована на онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Екатеринбурга в Москву задержан в среду на семь с половиной часов по техническим причинам. Планировалось, что самолет отправится в пункт назначения в 05:00 мск, однако, его вылет был перенесен на 12:30 мск.

Согласно данным онлайн-табло Кольцово, самолет вылетел в Москву в 11:58 мск.