Юные исследователи из Екатеринбурга разработали метод получения экотоплива из водорослей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Команда юных ученых из университетов Екатеринбурга в ходе проекта "Создание экологически чистых ТЭС и ТЭЦ, работающих на фотосинтетических процессах" разработала способ получения экологически чистого топлива из пресноводных водорослей. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ).

"Вместе со своим руководителем Мариной Волковой, старшим преподавателем кафедры теоретической механики УрФУ, команда разработала способ получения биоэтанола - экологического топлива, которое может применяться во многих сферах жизни человека. Биоэтанол участники проекта добывают из пресноводных водорослей. Известно, что в водоемах, распространенных в Свердловской области, водоросли часто являются причиной ухудшения качества воды", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что такой способ переработки водорослей поможет не только получить топливо, но и очистить водоемы. Получаемый биоэтанол, говорится в сообщении, может быть применен как в автомобилях, так и в промышленности.

Проект стал победителем в номинации "Интеллектуальная собственность - будущее моей страны" конкурса "Моя страна - моя Россия". "Сейчас команда намерена получить патент на свое изобретение", - говорится в сообщении.

УрФУ основан в 1920 году и является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. В университете работает 13 научных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. УрФУ - участник Проекта 5-100, призванного повысить конкурентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.