В Челябинской области 3 детей и 2 женщин госпитализировали с отравлением угарным газом

ТАСС, 8 августа. Три ребенка и две женщины пострадали от отравления угарным газом в городе Карталы Челябинской области, сообщили ТАСС в приемном покое Карталинской городской больницы.

"К нам поступили сегодня утром пять человек - трое детей, двое взрослых. У них отравление угарным газом", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе города Карталы, в настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента. "Газовые службы были на месте, утечек не нашли. Как мы поняли, те, кто днем был на работе, не пострадали, а вот кто был дома - отравились", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в результате ЧП пострадала семья - женщина и три ее дочери, а также девочка, которая пришла в гости. Сейчас они находятся под капельницей. Самой младшей пострадавшей - пять лет.