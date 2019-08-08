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Задержан подозреваемый в причастности к подрыву автомобиля в Магнитогорске

Как сообщили в СК, это местный житель
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© Илья Московец

ЧЕЛЯБИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Магнитогорске раскрыли дело о покушении на убийство, во время которого был взорван автомобиль. Подозреваемый задержан, сообщила журналистам в четверг пресс-служба управления Следственного комитета России по региону.

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Накануне в Магнитогорске взорвался автомобиль, пострадавший в состоянии средней тяжести с повреждениями нижних конечностей был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом").

"Благодаря комплексу оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных следователями и криминалистами СК, сотрудниками региональных управлений ФСБ, МВД и Росгвардии, преступление было раскрыто. Установлен местный житель, причастный к его совершению. Он задержан", - говорится в сообщении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

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