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На территории Уральского турбинного завода в Екатеринбурге произошел пожар

Возгорание локализовано на площади 70 кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Масло загорелось в четверг в цехе на территории Уральского турбинного завода в Екатеринбурге, пожар локализован на площади 70 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"Сообщение о пожаре поступило в 12:14 (10:14 мск). Пожарные ликвидируют возгорание в одном из цехов на территории Уральского турбинного завода в Екатеринбурге. Произошло возгорание масла на площади 70 кв. м, огонь локализован, угрозы распространения нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что из здания цеха до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек, пострадавших нет. "Тушение горящего масла производится с помощью пены, подаваемой из установки пожаротушения "Пурга", в тушении пожара задействованы 17 единиц пожарно-спасательной техники, 55 человек", - уточнили в главке.

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