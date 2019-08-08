Сквер Екатеринбурга, где хотели строить храм, может вновь стать землей общего пользования

В феврале статус участка был изменен с "территории общего пользования" в "зону объектов религиозного назначения". 16 июня Екатеринбургская епархия отказалась строить собор в сквере, площадка будет исключена из опроса по поводу места строительства, который готовит рабочая группа.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга могут вернуть скверу, где ранее планировалось построить собор Святой Екатерины, статус "территории общего пользования". На данный момент ему присвоена категория "зоны объектов религиозного назначения", сообщается в четверг на сайте городской администрации.

"Земельный участок на Октябрьской площади, находящийся в собственности [фонда] "Храм святой Екатерины", по инициативе учредителей, среди которых "Русская медная компания" и Уральская горно-металлургическая компания, может быть возвращен в категорию земель общего пользования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что власти города и фонд по соглашению сторон расторгли договор аренды сквера. "Уверен, что после передачи территории прекратятся различные спекуляции на эту тему, в том числе политические. Горожане могут быть уверены, что мы и сохраним сквер, и построим собор. В дальнейшем сквер можно только благоустраивать, чтобы здесь можно было с комфортом отдыхать", - приводятся в сообщении слова главы города Александра Высокинского.

Ранее рабочая группа при гордуме определила три площадки для включения в опрос - участки на перекрестке улиц Фурманова и Белинского, на месте приборостроительного завода (набережная реки Исеть) и на месте снесенной телебашни. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил исключить из списка площадку, на которой раньше располагалась телебашня, так как там планируется возвести ледовую арену на 15 тыс. зрителей.

В Екатеринбурге в мае проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Здание планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства. Позднее рабочая группа назначит дату опроса горожан. Примерные затраты на его проведение составят около 13 млн рублей.