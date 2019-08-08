На горно-обогатительном комбинате на Урале погиб рабочий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Слесарь Качканарского горно-обогатительного комбината погиб на рабочем месте при падении на него металлической конструкции, сообщила в четверг пресс-служба управления СК по Свердловской области.

"По предварительным данным следствия, 7 августа 2019 года на слесаря по ремонту оборудования участка по техническому обслуживанию механического оборудования цеха при подъеме груза упала металлическая конструкция в результате обрыва стропы. Рабочий 1978 года рождения получил несовместимую с жизнью травму, от которой погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Следственным отделом по городу Качканару проводится доследственная проверка, осмотрено место происшествия, опрашиваются очевидцы и руководство предприятия, анализируется документация о работах и инструктаже.

Проверку по данному инциденту также проводит прокуратура Качканара, сообщила пресс-служба свердловской прокуратуры.