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Власти Курганской области намерены в 2019 г. привлечь 1 млрд рублей внебюджетных средств

По словам врио губернатора региона Вадима Шумкова, на данный момент на ремонт и благоустройство области собрано более 700 млн рублей
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков
© Сергей Бобылев/ТАСС

КУРГАН, 9 августа. /ТАСС/. Правительство Курганской области планирует привлечь около миллиарда рублей на ремонт и благоустройство региона. На данный момент собрано более 700 млн рублей, сообщил в пятницу врио губернатора области Вадим Шумков на совещании, посвященном реализации нацпроектов.

"Я уже сказал, что идет активное привлечение внебюджетных денег, благотворительных компаний. У нас уже на сегодня перевалило за 700 млн рублей участие крупных компаний и корпораций, внебюджетных источников в ремонте и благоустройстве Курганской области. Огромное спасибо коллегам. <…> Список очень длинный, перечислять не буду всех. Мы до конца года предполагаем по этому списку выйти на миллиард рублей из внебюджетных источников для ремонта и благоустройства Курганской области", - сказал врио главы региона.

Он уточнил, что финансовую помощь области оказывают, местные и федеральные компании, которые имеют производства в Курганской области.

Ранее сообщалось, что в список объектов, на которые идут благотворительные средства, входят образовательные и медицинские учреждения, дома культуры, стадионы, спортивные арены, набережная и другие социальные объекты.

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