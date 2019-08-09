Челябинский оператор по обращению с ТКО отказался вывозить отходы из мусоропроводов

ЧЕЛЯБИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Челябинской области возбудило два дела в отношении регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Компанию подозревают в злоупотреблении доминирующим положением, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

По данным Челябинского УФАС, на регоператора - компанию "Центр коммунального сервиса" - поступили жалобы от жителей и управляющей компании о том, что организация отказывается вывозить отходы, которые лежат в мусоропроводах, и отходы, которые убирают с придомовых территорий.

"По мнению антимонопольного органа, компания обязана вывозить отходы, образовавшиеся от уборки придомовой территории. Возбуждено дело. <…> Регоператор отказывается вывозить ТКО из контейнеров, расположенных в мусоропроводах и мусороприемных камерах, поскольку, по его мнению, они не являются площадкой накопления ТКО. По данному факту также возбуждено дело", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регоператора ТАСС пояснили, что, во-первых, согласно действующей нормативной базе, регоператор не должен вывозить отходы, образующиеся при содержании зеленых насаждений на придомовой территории многоквартирных домов за счет установленного тарифа на услугу по обращению с ТКО. Мусор, образующийся при спилке деревьев и кустарников, покосе травы и уборке двора, не является твердыми коммунальными отходами. Ветки, стволы, листья, траву должны вывозиться по отдельному договору и за отдельную плату.

Во-вторых, в соответствии с законодательством, региональный оператор должен грузить ТКО только со специально оборудованной рядом с домом контейнерной площадки, а не из мусоросборной камеры, размещенной внутри многоквартирного дома. "Центр коммунального сервиса" считает, что все разночтения по вопросу вывоза отходов из многоквартирных домов, которые оснащены мусоропроводами, снимает уточненное законодательство", - пояснили ТАСС в пресс-службе регоператора.

Рассмотрение дел назначено на 20 августа.