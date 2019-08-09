Дом XIX века горит в центре Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 9 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Пожар площадью около 300 кв. м произошел в неиспользуемом доме XIX века в центре Челябинска. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"На улице Труда, 56 произошло возгорание в культурно-историческом здании. Объект неэксплуатируемый. Площадь возгорания - около 300 кв. м. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Дом, расположенный на набережной реки Миасс, был построен Дмитрием Пчелиным и до революции использовался как доходный. В последние несколько лет он горел несколько раз.