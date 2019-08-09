{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дом XIX века горит в центре Челябинска

Площадь возгорания составляет около 300 кв. м

ЧЕЛЯБИНСК, 9 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Пожар площадью около 300 кв. м произошел в неиспользуемом доме XIX века в центре Челябинска. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"На улице Труда, 56 произошло возгорание в культурно-историческом здании. Объект неэксплуатируемый. Площадь возгорания - около 300 кв. м. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Дом, расположенный на набережной реки Миасс, был построен Дмитрием Пчелиным и до революции использовался как доходный. В последние несколько лет он горел несколько раз.

Теги
РоссияЧелябинская область
Бокс
Конгресс Евразийской федерации профессионального бокса пройдет в Челябинске 24 августа
В рамках конгресса в парке города Пласт Челябинской области будет заложена аллея академиков бокса
Читать полностью