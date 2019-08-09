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Возгорание в доме XIX века в центре Челябинска ликвидировали

Пострадавших нет

ЧЕЛЯБИНСК, 9 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Пожарные ликвидировали возгорание в заброшенном доме XIX века в центре Челябинска. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Возгорание ликвидировано в 23:51 (21:51 мск). Сейчас идет проливка, разборка конструкций. Погибших и пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Здание находится по адресу: улица Труда, 56. Площадь возгорания, по информации МЧС, составила около 300 кв. м.

Дом, расположенный на набережной реки Миасс, был построен Дмитрием Пчелиным и до революции использовался как доходный. В последние несколько лет он неоднократно горел.

Теги
РоссияЧелябинская область
Дом XIX века горит в центре Челябинска
Площадь возгорания составляет около 300 кв. м
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