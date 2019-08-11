Режим ЧС отменили в селе Югры, где ранее подтопило дома и придомовые участки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 августа. /ТАСС/. Власти Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отменили режим чрезвычайной ситуации на территории населенного пункта Саранпауль, введенный из-за подтопления жилых домов и придомовых участков. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в региональном департаменте общественных и внешних связей.

"В Саранпауле отменен режим чрезвычайной ситуации. Распоряжение принято главой сельского поселения Павлом Артеевым. На данный момент угрозы населению нет", - говорится в сообщении.

В селе работает комиссия по определению ущерба, которая вынесет предложение по оказанию помощи из резервного фонда правительства в понедельник, 12 августа. "Были подтоплены сенокосные угодья, то есть места, где традиционно косили для скота сено. Саранпауль и еще несколько территорий остались без сена. Помощь окажут по этому направлению, а также по восстановлению жилья", - приводятся в сообщении слова директора департамента гражданской защиты населения Югры Александра Некрасова.

Как пояснил ТАСС заведующий отделом по гражданской защите населения Березовского района Николай Поленов, "уровень воды в реке Ляпин опустился ниже 1080 см и продолжает падать", "подтопленных жилых домов и придомовых участков в Саранпауле нет".

Власти Березовского района 2 августа ввели в Саранпауле режим ЧС из-за подтопления жилых домов и придомовых участков. Максимальный уровень воды в реке Ляпин (1159 см) в Саранпауле был отмечен 3 августа. Тогда частично было подтоплено 27 придомовых участков и пять жилых домов. Власти Югры выплатят жителям, дома и придомовые участки которых пострадали, по 40 тыс. рублей.

Березовский район расположен на севере Югры. Всего в Саранпауле живут более 2,5 тыс. человек. Возле деревни протекает река Ляпин.