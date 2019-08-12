Правоохранители проверяют информацию о свалке уголовных дел в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции и Следственного комитета проверяют появившиеся в интернете и СМИ данные о свалке уголовных дел рядом с деревней Шайдурово в Свердловской области. Об этом сообщил в понедельник ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

По данным местных СМИ, жители этой деревни обнаружили свалку, где помимо бытового мусора, были найдены материалы уголовных дел и различные документы из полиции, в которых были указаны персональные данные людей.

"Правдивость появившихся в соцсетях и СМИ сведений в настоящее время проверяется как представителями МВД, так и нашими коллегами из регионального СК", - сказал Горелых.